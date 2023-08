Corini: “Damiani-Saric? Faremo valutazioni. Morutan e quel retroscena su Soleri…”

Venerdì 18 agosto alle ore 20:30, allo Stadio "San Nicola", il Palermo affronterà il Bari nel match valevole per la prima giornata del campionato di Serie B 2023/2024 . All'antivigilia del match, il tecnico rosanero Eugenio Corini ha tenuto una conferenza stampa per presentare la trasferta contro i biancorossi di Michele Mignani. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Stulac ha fatto un buon ritiro, c’è un pizzico di attenzione in più dopo le partite. Deve crescere di condizione. Dovrò accompagnarlo al meglio, ma già calcia e si muove liberamente, per noi è una notizia importante. Sofferenza su palla inattiva? I nostri numeri sono nella media, non negativi. Quando i calci d’angolo vengono battuti da calciatori con piedi buoni e in area ci sono ottimi saltatori è difficile. Ci stiamo lavorando, c’è attenzione. Fantasista? Capisco che i tifosi vogliano quel tipo di giocatori. Abbiamo già gente di talento. Dobbiamo alzare il livello della rosa. Stiamo cercando di capire il giocatore giusto. Identikit centrocampista? Penso che dobbiamo avere livello di rosa importante, due titolari per ogni ruolo. Stiamo cercando di capire. C’era un’idea su Prati, abbiamo altre due-tre idee. Dopo Bari spero che qualcosa si possa concretizzare. Damiani e Saric? Oggi abbiamo sei centrocampisti per tre ruoli, se arriveranno altri giocatori che alzeranno il livello faremo delle valutazioni. Morutan? Giocatore bravo, ma stiamo seguendo altri profili con le stesse caratteristiche. Valuteremo quale sarà il più raggiungibile. Il sogno è di partire bene, il focus è tutto sulla partita di Bari. Vogliamo fare un grande risultato e completare bene il mercato. Soleri? La stima che ho dimostrato nei suoi confronti è palese, la crescita è stata premiata. È normale che il ragazzo avesse estimatori sul mercato dopo il lavoro svolto nello scorso campionato, ed è corretto che abbia riflettuto. Abbiamo parlato e gli ho detto che io lo avrei tenuto volentieri, lui mi ha detto che sarebbe rimasto volentieri. Meglio di così…"