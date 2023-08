Serie B, Gazzetta dello Sport: “Venezia, Parma e Sampdoria ok. Palermo, così non va”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" pubblica un interessante focus sui principali motivi di attenzione emersi nel corso della prima giornata del campionato di Serie B. Conferme, sorprese, flop inattesi e squadre che si candidano a recitare un ruolo da protagonista. Si parte dai bomber dal piede caldo, con Moro dello Spezia e Pierini del Venezia che hanno subito gonfiato per due volte a testa la rete avversaria contro rispettivamente SudTirol e Como. La rosea sottolinea anche come ci sia un primato poco edificante, quello del nervosismo e della relative sanzioni disciplinari. Nei due match tra Bari e Palermo e Cosenza ed Ascoli ben cinque i cartellini rossi comminati dai direttori di gara. Decisamente troppi. Solidità, concretezza ed incisività mostrate nel netto successo contro il Como, fanno del Venezia di Vanoli una candidata autorevole alla promozione in Serie A. Prova di maturità anche per il Parma che ha archiviato la spinosa pratica Feralpisalò con un gol per tempo, iniziando la stagione al Tardini con il piede giusto. Cresce in termini di gioco, mentalità e convinzione la Sampdoria di Pirlo, che inaugura il suo torneo cadetto con un blitz esterno prezioso e non banale con la squadra di Lucarelli. Maglia nera per Como e Palermo, big attese alla vigilia. Flop lariano a Venezia, squadra di Longo mai in partita che ha denotato pecche sul piano dell'approccio mentale e grosse lacune difensive. Palermo incapace di imporsi nonostante una doppia superiorità numerica per gran parte della ripresa sul Bari. Squadra di Corini incapace di segnare una rete in undici contro nove ma, soprattutto, di creare una limpida azione da gol al San Nicola. Rosanero altezzosi in un primo tempo in cui hanno subito il Bari in parità numerica, privi di brillantezza e lucidità nella ripresa quando vi erano tutte le condizioni ideali per conquistare i tre punti. Non giudicabile il Bari, ma - secondo il noto quotidiano sportivo nazionale - il pari conquistato on tanta sofferenza potrebbe avere riverbero positivo sul piano psicologico e aiutare i galletti a scacciare i fantasmi della finale playoff persa contro il Cagliari in extremis la scorsa stagione. Menzione di merito per i golden boys della Serie B 2023-2024: Gjyla primo 2007, Arioli e Di Stefano subito a segno.