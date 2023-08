Calciomercato Palermo, Gds: “Lund morde il freno, pronto per la Reggiana. Aurelio…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sull'ultimo arrivo in casa rosanero, il jolly difensivo Kristoffer Lund. Pista estera per il ruolo di terzino sinistro e trattative lampo con l'Hacken. Il tempo di svolgere le rituali visite mediche ed atterrare nel capoluogo siciliano, il classe 2002 ha già svolto ieri a Torretta il primo allenamento con i nuovi compagni. Investimento importante ed in prospettiva, al pari di quelli compiuti per Sebastiano Desplanches e Vasic, per un'operazione da cirxa 2,5 milioni di euro versate nelle casse dell'Hacken per acquisire il cartellino del calciatore a titolo definitivo. Il nazionale danese under 21 ha convinto scouting ed area tecnica del City Football Group in virtù di continuità e qualità di rendimento sciorinate nell'ultimo biennio, gamba, prestanza atletica e buona esperienza in campo internazionale a dispetto della giovane età. Presenze in Europa League e Champions League, nel giro della Danimarca Under 21 e con la legittima aspirazione di vestire la maglia della nazionale maggiore del suo Paese. Lund avrà bisogno di un minimo di tempo per conoscere nuovi compagni ed acquisire gli automatismi propri al credo calcistico di Corini, nonché comprendere la meglio le complesse dinamiche tattiche del calcio italiano. Tuttavia, il ragazzo è già in ottime condizioni sul piano atletico, pronto per debuttare in campionato nel turno infrasettimanale del 29 agosto prossimo contro la Reggiana. Ottima la sua ultima prova con la maglia dell'Hacken, nel pokerissimo rifilato dalla formazione svedese allo Zalgiris: partita di livello impreziosita anche da un assist per il nuovo laterale mancino del Palermo. Con Aurelio sulla via del recupero ed un nuovo tassello performante sul binario di sinistra, Corini può sorridere e sfogliare la margherita al fine di scegliere il titolare nel ruolo per la sfida della terza giornata di Serie B contro la matricola emiliana guidata da Alessandro Nesta.