Calciomercato Ternana, ok per Luperini dal Perugia: triennale all’ex Palermo

Nuova avventura in Serie B per Gregorio Luperini . Il centrocampista classe 1994, che solo un anno fa ha deciso di lasciare Palermo ed il Palermo dopo la promozione conquistata da protagonista per approdare alla corte di Fabrizio Castori , è già pronto a dire addio al Perugia .

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, Luperini sarebbe ad un passo dalla Ternana, che venerdì ha esordito in campionato con una sconfitta - in casa al "Libero Liberati" - contro la Sampdoria. D'altra parte, la dirigenza umbra è alla costante ricerca di profili di qualità ed esperienza da mettere a disposizione del tecnico Cristiano Lucarelli al fine di completare e definire l'organico che disputerà il nuovo campionato di Serie B 2023/2024. C'è l'accordo tra le parti e triennale per l'ex centrocampista del Palermo. Si resta in attesa dell'ufficialità.