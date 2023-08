Calciomercato Palermo, ecco Lund per Corini: cifre e dettagli dell’affare. Contratto…

Le caratteristiche tecniche - Il ruolo naturale del danese classe 2002 è quello del terzino sinistro ma può essere impiegato sia come centrale sia su entrambe le corsie come laterale basso, sfruttando una buona corsa ed una non indifferente fisicità dato anche il metro ed ottantaquattro di altezza. Caratteristiche tecniche preziose per il tecnico delle aquile Eugenio Corini che potrebbe metterne a frutto le qualità specialmente per completare il reparto più arretrato in assenza di alcuni elementi titolari o per garantire freschezza e solidità nella retroguardia a partita in corso. Ottima attitudine alla spinta ed sperienza internazionale già significativa nel proprio curriculum malgrado la giovanissima età. Idea interessante e soprattutto di prospettiva, il ventunenne rientrerebbe nella categoria "under", uno status che dunque non peserebbe alla gestione dell'organico da parte della dirigenza rosanero che, come tutti i club di Serie B, può contare fino ad un massimo di diciotto calciatori di età superiore ai 23 anni, eccezion fatta per le "bandiere".