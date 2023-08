Calcio, è morto Carlo Mazzone. Mentore di Guardiola e record di panchine in Serie A

Noto anche con i soprannomi in dialetto romano di "Sor Carletto" e "Sor Magara", Mazzone è ancora oggi il detentore del record di panchine in Serie A: ben 792 gare ufficiali, per un totale di 797 considerando anche cinque spareggi. Suo il merito per aver fatto risplendere anche a fine carriera il talento straordinario di Roberto Baggio, quando l'allora tecnico delle "rondinelle" decise di puntare sul "divin codino" e lo convinse a sposare la causa lombarda. Merito anche di Mazzone fu l'esplosione calcistica in massima serie di Andrea Pirlo, originariamente trequartista, facendogli arretrare il baricentro d'azione fino alla cabina di regia. Restando in tema Brescia, è memorabile la sua corsa sfrenata in un derby contro l'Atalanta nel 2001 recuperato in rimonta fino ad un 3-3, con il tecnico che è andato ad esultare sotto la curva dei tifosi bergamaschi.