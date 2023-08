Calciomercato Palermo, Gds: “Mosaico incompleto, Lund non basta. No Verre, Verdi…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul calciomercato estivo del Palermo FCquando mancano meno di dieci giorni al termine della sessione. Prima che scatti il gong virtuale, con la conseguente chiusura delle liste, il club targato City Football Group deve mettere a segno ancora almeno un paio di operazioni in entrata. L'arrivo di Lund ha risolto la spinosa questione dell'esterno basso di sinistra, ma Corini ha più volte evidenziato come manchino ancora tasselli preziosi e funzionali allo sviluppo della sua idea di calcio, sia a centrocampo sia nel roster offensivo. Da escludere categoricamente un possibile ritorno di Verre, ormai immerso nel progetto Sampdoria e punto fermo nello scacchiere di Pirlo, il Palermo ha già virato da tempo su profili diversi. In avanti, è già datato e risale a circa un mese fa, il contatto tra la dirigenza rosanero , l'entourage di Simone Verdi ed il Torino, per conoscere la posizione ed il futuro del trequartista scuola Milan. Sondaggio interlocutorio e pregresso per il classe 1992 ex Salernitana e Bologna, inseguito da molti top club in B e per il cui cartellino c'è una trattativa in corso tra Torino e Como. Il noto quotidiano regionale sottolinea come, nonostante i sette innesti ad oggi definiti dal binomio dirigenziale composto da Rinaudo e Bigon, il mosaico a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella sia ancora incompleto. Una mezzala dalle spiccate propensioni offensive, un attaccante esterno capace di alzare l'asticella in termini di estro, qualità e tecnica individuale nel tridente. Dopo le trattative non andate a buon fine per Prati e Morutan, il club lavora a due nomi top secret con quelle attitudini e presumibilmente di assoluto livello. Il tempo stringe e questa sarà certamente una settimana cruciale e decisiva per il calciomercato rosanero.