Serie B, Minotti: “Palermo da A? C’è ancora da lavorare. Il Bari può lottare se…”

"Al momento è difficile stabilire quali saranno le candidate alla promozione". Lo ha detto Lorenzo Minotti, intervistato ai microfoni della "Gazzetta del Mezzogiorno". Diversi i temi trattati dall'ex difensore del Parma, oggi opinionista di Sky Sport, al termine della prima giornata del campionato di Serie B, andata in scena nel weekend: dalle favorite per la promozione in Serie A, al calciomercato. Ma non solo...