Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Da Corrado a Lund, verità su Verdi…”

L'edizione odierna del "Corriere dello Sport" fa il punto sul calciomercato del Palermo FC che si appresta a vivere un concitato rush finale. Riempita la casella del terzino sinistro, tormentone protrattosi oltremodo in questa sessione estiva in corso di svolgimento, il binomio dirigenziale composto da Rinaudo e Bigon deve mettere a segno almeno altre due operazioni di livello in entrata. Kritstoffer Lund, classe 2002 proveniente dall'Hacken, è un profilo che il comparto scouting del City Football Group monitorava da tempo, il club rosanero, preso atto di non poter trovare la quadra pet l'acquisto del cartellino di Niccolò Corrado, ha virato con decisione sul nazionale Under 21 danese. Investimento importante compiuto dal club sul laterale mancino, che ha firmato un quadriennale con il Palermo FC e non andrà ad occupare slot over. Operazione da circa 2,5 milioni di euro. Palermo che deve ancora innestare un centrocampista duttile e di qualità, oltre ad un attaccante esterno capace di agire anche da trequartista in modo da fornire soluzioni tattiche alternative al tecnico rosanero. Uno slot al momento disponibile nella lista dei tesserati over, che potrebbero diventare due in caso di partenza di Damiani. L'ex Empoli non si muoverà prima di aver sostanzialmente definito l'arrivo in rosa di un nuovo centrocampista. Subito raffreddata la pista che porta al trequartista scuola Milan, trentuno presenze e cinque reti in Serie A con l'Hellas Verona la scorsa stagione, Simone Verdi. Soltanto una richiesta di informazioni per il classe 1992 di proprietà del Torino, risalente a diverse settimane fa, priva di seguito ed ulteriori sviluppi. Il calciatore ha molte richieste tra Serie A e B ed il Como pare adesso in pole position per aggiudicarsi le sue prestazioni.