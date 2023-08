Calciomercato Palermo: gap con l’Inter per Corrado, il Torino c’è. Frabotta e Lund…

Tra poco più di quarantotto ore, il Palermo di Eugenio Corini esordirà al San Nicola contro il Bari, inaugurando la Serie B 2023-2024. Campionato che vede la compagine rosanero presentarsi ai nastri di partenza con il ruolo di big designata che punta dichiaratamente alla promozione in Serie A. Ambizione legittimante da una prima parte di calciomercato estivo di assoluto livello, tra top player in categoria e prospetti di alto lignaggio in chiave presente e futura. Campagna di rafforzamento che ha subito un brusco rallentamento, che rischia di diventare pericoloso impasse in ragione di una rosa che va ancora completata in alcuni ruoli chiave. In primis quello di terzino sinistro, in cui Corini, con il solo Aurelio in rosa, fermo ai box per un sovraccarico muscolare, è stato fin qui costretto ad adattare Pietro Ceccaroni, di professione centrale difensivo. L'impellenza di un sollecito innesto in quella zona di campo è stata ribadita nelle consuete riunioni tra management ed area tecnica svolte in questi giorni. La voglia di accelerare e chiudere definitivamente un'operazione in entrata, che soddisfi le esigenze del tecnico e gli intendimenti della dirigenza, si scontra con fisiologiche criticità di varia natura.