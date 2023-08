Calciomercato Palermo, GdS: “Tre piste per il terzino sinistro, il Genoa su Corrado”

Dopo le cessioni di Andrea Silipo al Monterosi, Giacomo Corona all'Empoli e Jeremie Broh al Sudtirol, la dirigenza rosanero si concentra sulle entrate. Il direttore sportivo Leandro Rinaudo ed il consulente tecnico del City Football Group Riccardo Bigon, infatti, sono costantemente al lavoro per completare l'organico a disposizione del tecnico Eugenio Corini. "La trattativa più urgente è quella per il terzino sinistro [...] Due le strade percorribili da Rinaudo e Bigon: una porta a Corrado, l’altra a una pista estera probabilmente legata al gruppo City", mentre "la terza pista, quella per Di Chiara, sembra avviata verso il definitivo tramonto", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".