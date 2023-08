Calciomercato Palermo: Corrado, ok Inter e Ternana, poi offerta rosa. Di Chiara…

Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, Inter e Ternana avrebbero già definito un'intesa di massima per anticipare i tempi della recompra da parte del club nerazzurro, che dovrebbe formalizzare l'operazione entro una decina di giorni a riacquisire effettiva proprietà e controllo sul cartellino del classe 2000. Il profilo di Corrado fa gola a vari club anche in Serie A, Sassuolo e Genoa monitorano con attenzione l'evoluzione della vicenda ed hanno già sondato il terreno, in modalità interlocutoria ed esplorativa, con l'entourage del laterale sinistro. Il Palermo vuole accelerare e stringere i tempi, per verificare se sussistano concreti margini per chiudere felicemente con il club nerazzurro un discorso nato un paio di mesi addietro. Forte del gradimento del calciatore desideroso di sposare la causa, prestigiosa ed ambiziosa, del Palermo targato City Football Group, il club di viale del Fante è pronto a formulare un'offerta importante all'Inter per acquisire a titolo definitivo il cartellino di Corrado, non appena il club meneghino avrà esercitato e ratificato la recompra con la Ternana, mettendo contestualmente sul piatto un lauto quadriennale per il duttile e performante esterni mancino

Al netto degli ottimi rapporti tra le due società, le fere hanno proprio definito in questi giorni l'arrivo in prestito del portiere brasiliano Brazao (classe 2000 ex Parma e Spal) proprio con il club nerazzurro, l'entità effettiva della recompra costituirà un fattore dirimente nella corsa al talentuoso esterno ex Feralpisalò.

Inter che vorrà, ragionevolmente, garantirsi una legittima plusvalenza in caso di cessione a titolo definitivo del calciatore, Palermo che dovrà provare a strutturare una proposta che soddisfi le richieste nerazzurre, cercando di anticipare sul tempo la qualificata concorrenza di Sassuolo e Genoa. Lo status di under, unitamente a qualità tecniche, background professionale e margini di crescita, fa di Corrado il tassello ideale da collocare sulla corsia di sinistra per impreziosire il mosaico a disposizione di Corini.

ASCESA CORRADO - Dopo la trafila nella cantera nerazzurra, nel corso della quale il giovane laterale nativo di Firenze ha conquistato Scudetto, Supercoppa di categoria e Torneo di Viareggio nella stagione 2017-2018, una gavetta formativa in Lega Pro, con la maglia dell'Arezzo prima e della Feralpisalò poi, dove brilla e ritrova in panchina il suo mentore all'Inter, Stefano Vecchi, rendendosi protagonista di un'annata eccellente, impreziosita da un gol e sei assist vincenti . In mezzo una parentesi opaca, proprio col Palermo di Boscaglia successivamente avvicendato da Giacomo Filippi alla guida dei rosanero. Quindi l'ultima stagione, brillante e convincente, con la Ternana in Serie B con trentacinque presenze condite da un gol ed un assist.

DI CHIARA - Resta un'opzione apprezzata e considerata valida, seppur con caratteristiche e profilo ben diversi, quella di Gianluca Di Chiara, laterale sinistro palermitano che vanta quasi duecento presenze in Serie B. Esterno completo nello svolgimento delle due fasi, capace di conciliare indole propulsiva a sagacia e disciplina in sede di copertura. Contatti interlocutori ma costanti, poi sfociati in una chiacchierata cordiale tra Rinaudo, Bigon e l'entourage del calciatore nel ritiro di Veronello alla viglia del match di Coppa Italia contro il Cagliari. Circostanza che attesta la volontà del Palermo di cautelarsi, tenere viva la pista, anche se l'ex Benevento non rappresenta la prima scelta per il club di viale del Fante. Esperienza, personalità e profonda conoscenza di dinamiche e tipicità di un campionato complesso ed estenuante come quello cadetto. Impelagato nel ginepraio giudiziario che ha coinvolto la Reggina, Di Chiara è in attesa di comprendere tempi e procedura di svincolo, dopo la messa in mora della società calabrese da parte dei calciatori tesserati. Bari, Cremonese, Venezia sul classe 1993, con il Parma che pare aver decisamente accelerato nelle ultime ore, con il chiaro intento di aggiudicarsi le prestazioni di uno degli elementi che offre maggiori garanzie nel ruolo in categoria.