Calciomercato Palermo, pista Corrado: Inter, la recompra, club di A. La situazione

Priorità esterno basso sulla corsia mancina. Dopo le prime sei operazioni in entrata di assoluto livello definite dal binomio manageriale composta da Leandro Rinaudo e riccardo Bigon , il Palermo targato City Fotball Group non ha intenzione di fermarsi. Il club di viale del Fante vuole legittimare, già nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, le ambizioni di vertice palesate già al termine della stagione scorsa dagli stati generali della società rosanero. L'impellenza in cima alle gerarchie di management ed area tecnica è quella di individuare un profilo di alto lignaggio sulla corsia di sinistra. Ad oggi, in organico Corin i ha a disposizione il giovane e promettente Aurelio come unico specialista del ruolo, protagonista di un buon esordio in Serie B nello scorso torneo ed ancora con ampi e trasversali margini di crescita. La strategia del Palermo è piuttosto chiara: serve un tassello giovane e dal background calcistico di pregio, ma che abbia già mostrato valore e spessore in Serie B, in grado di portare in dote qualità, brillantezza ed un significativo bagaglio d'esperienza in categoria. Gianluca Frabotta, ex Frosinone il cui cartellino è di proprietà della Juventus, è stato proposto ma non suscita particolare entusiasmo dalle parti di viale del Fante. Gianluca Di Chiara, il cui futuro e impelagato nel controverso ginepraio della Reggina, tra giustizia sportiva e ordinaria, è un profilo apprezzato dall'area tecnica e considerato vagliabile, ma non certamente la prima scelta.

L'opzione in cima alla lista dei desideri del club rosanero è quella relativa al classe 2000, scuola Inter, Niccolò Corrado, il cui cartellino è ad oggi di proprietà della Ternana fresca di cambio di proprietà con Nicola Guida nuovo presidente. Dopo la trafila nella cantera nerazzurra, nel corso della quale il giovane laterale nativo di Firenze ha conquistato Scudetto, Supercoppa di categoria e Torneo diViareggio nella stagione 2017-2018, una gavetta formativa in Lega Pro, con la maglia dell'Arezzo prima e della Feralpisalò poi, dove brilla e ritrova in panchina il suo mentore all'Inter, Stefano Vecchi, rendendosi protagonista di un'annata eccellente, impreziosita da un gol e sei assist vincenti . In mezzo una parentesi opaca, proprio col Palermo di Boscaglia successivamente avvicendato da GiacomoFilippi alla guida dei rosanero. Una serie di problemi fisici e scarsa continuità di impiego, Corrado faticherà non poco a ritagliarsi il suo spazio e mostrare le sue qualità, vivendo in salita una stagione complicata, da profilo marginale, non certo in cima alle gerarchie in una gestione tecnica e dirigenziale che non ebbe modo di a captare e forgiare il suo talento ancora acerbo. Quindi, la consacrazione in Serie B con la maglia della Ternana, in una stagione in cui il ragazzo si contraddistingue per continuità e livello di rendimento, nonostante vicissitudini societarie e vari cambi di guida tecnica. Gamba, esplosività e capacità propulsiva, piede sinistro educato. Corrado interpreta con estrema naturalezza e agio il ruolo di quarto basso a sinistra in una linea a quattro, abile in sede di spinta sulla corsia, nel corso degli anni è maturato sensibilmente in fase di non possesso, sviluppando doti di lettura, senso dell'anticipo e tempi di chiusura delle diagonali difensive. La Ternana detiene il cartellino del classe 2000, che è attualmente legato al club umbro da un contratto in scadenza 2026.