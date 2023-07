Calciomercato Palermo, La Repubblica: “Terzino e ala per assalto al cielo, Soleri…”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" si sofferma sulle ulteriori esigenze del Palermo FC in sede di calciomercato estivo. L'amichevole a Rovereto contro il Bologna ha di fatto chiuso la prima parte del ritiro svolto a Ronzone. Buone indicazioni dai nuovi acquisti e urgenza di definire il futuro dei calciatori attualmente in bilico ed oggetto di valutazione. Damiani e Broh dovrebbero partire, per liberare slot over e far posto ad un elemento di acclarato spessore in categoria, in un centrocampo dove l'unico volto nuovo, il talento serbo Vasic, è un prospetto di notevole qualità ma con un background maturato in Lega Pro a Padova. Il meraviglioso gol di Soleri contro il Bologna potrebbe indurre la dirigenza rosanero ad ulteriori riflessioni sulla permanenza della boa scuola Roma, il cui profilo piace a molte squadre tra C e B, ma che il Palermo considera prezioso ed importante per lo straordinario contributo che garantisce in termini di duttilità tattica, forza fisica e forma mentis all'interno del rettangolo verde e nel chiuso dello spogliatoio. Priorità assoluta è quella di reperire un laterale mancino basso sul mercato: Corrado in cimia alla lista, in attesa di comprendere il destino del suo cartellino tra Ternana e Inter, Di Chiara opzione spendibile ma non una prima scelta al momento, Frabotta profilo proposto ma che non suscita particolare interesse ad oggi. Rinaudo e Bigon vogliono puntellare il reparto offensivo con un attaccante esterno in grado di spostare gli equilibri: Rivas resta una pista calda, ma la complessa situazione della Reggina, il cui iter tra giustizia sportiva ed ordinaria è in pieno corso di svolgimento, complica tempi e modalità dell'operazione.