Calciomercato Palermo, Broh torna al SudTirol: ok tra i due club, formula e dettagli

Palermo che si accinge ad ultimare la seconda operazione in uscita virtualmente definita in giornata. Dopo il passaggio del classe 2001, Andrea Silipo, al Monterosi Tuscia, con il jolly offensivo scuola Roma che è ormai prossimo ai trasferirsi a titolo definitivo al club laziale con cui dovrebbe sottoscrivere un contratto triennale, il binomio manageriale composto da Rinaudo e Bigon ha sostanzialmente gettato solide basi per un'altra cessione in dirittura d'arrivo Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, Jeremie Broh si appresta ad approdare alla corte di Pierpaolo Bisoli, tornando così a vestire la maglia del Sudtirol dopo la promozione conquistata con Javorcic alla guida nella stagione 2021-2022. L'ex Cosenza si rese protagonista di un'annata di ottimo livello per qualità e continuità di rendimento, collezionando quarantadue presenze tra Lega Pro e Coppa Italia di C, impreziosite da quattro gol e tre assist vincenti. Intesa trovata tra le due dirigenze sulla base di un prestito secco, senza alcun diritto di riscatto sul cartellino del classe 1997. Broh ha un contratto che lo lega al club di viale del fante fino al giugno 2025. Ratifica ed ufficialità dell'operazione dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Il Palermo libera così uno slot nella lista over ed il duttile centrocampista italoivoriano sposa la causa del club altoatesino pronto a garantirgli continuità di impiego e centralità nel progetto tecnico nel prossimo torneo cadetto.