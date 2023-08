Calciomercato Palermo, rebus Prati: ore decisive, rosa ok con Spal. Cagliari in A…

Sassuolo e Cagliari avevano già messo sul piatto offerte importanti alla Spal per il cartellino dell'ex Ravenna, ritenute per entità e tipologia di formula non totalmente soddisfacenti dalla società di Tacopina. Solerti e incisivi, sul piano strategico e manageriale, Rinaudo e Bigon nel trovare subito l'intesa con la Spal, con l'ausilio ed il supporto del City Football Group disposto a sostenere un investimento importante per uno dei prospetti più radiosi del panorama calcistico nazionale. Accordo trovato per circa 5 milioni più una serie di bonus legati ad obiettivi individuali e collettivi (presenze, convocazione in Nazionale maggiore, eventuale promozione in Serie A) con la Spal che si garantisce una percentuale significativa (dal 15 al 20%) nel caso di futura rivendita del calciatore.