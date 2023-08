Calciomercato Palermo, Gazzetta dello Sport: “Colpo Prati, ok Spal. Il Cagliari…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sul calciomercato del Palermo che sta facendo registrare operazioni di livello in chiave presente e futura. La rosea illustra termini e dinamiche di quello che, salvo clamorose sorprese, dovrebbe essere un affare ormai virtualmente definito: Palermo che ha di fatto raggiunto un accordo con la Spal per la cessione a titolo definitivo del classe 2003 Matteo Prati. Stellina dell'Italia Under 20 agli ultimi Mondiali di categoria disputati in Argentina, il giovane playmaker spicca per visione di gioco, personalità e doti tecniche. Centrocampista di qualità, votato principalmente alla costruzione del gioco, ma impiegabile anche da mezzala in virtù di dinamismo, rapidità e tempi di inserimento. Club rosanero bravo a strapparlo a Sassuolo e Cagliari, trovando sollecitamente un punto di convergenza con la Spal sulla base di circa 5 milioni più una serie di bonus ed una percentuale sulla futura rivendita garantita al club estense. Cagliari che non molla e prova a rilanciare, ma la società di Tacopina vuole mantenere l'impegno preso con il Palermo, in presenza anche di un iter documentale già completato ed una reciproca soddisfazione tra le parti. Con l'ok definitivo dell'ex Ravenna il Palermo si assicura, dopo Vasic e Desplanches un altro talento dal significativo presente e radioso futuro. Ragazzi da forgiare e lanciare come Corini ha già fatto con Gomes e Buttaro nella passata stagione. Palermo che prova a stringere anche per il talentuoso jolly offensivo del Galatasaray, il nazionale rumeno Olimpiu Morutan. Il classe 1999 ha già fatto la differenza in Serie B con la maglia del Pisa, disputando ua campionato di altissimo livello impreziosito da otto assist e sei gol. Concorrenza folta e serrata, il management rosanero cerca di chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto, forte della volontà del calciatore di tornare in Italia.