Lupo-Mediagol: “Palermo, calciomercato da big. Ecco rivali per la A, Morutan…”

Palermo che si conferma particolarmente attivo ed operoso in sede di calciomercato estivo. Già sei acquisti di notevole caratura messi a segno dal binomio manageriale composto da Riccardo Bigon e Leandro Rinaudo, con la settima meraviglia, Matteo Prati , centrocampista classe 2003 protagonista in Serie B con la Spal e con la maglia dell' Italia Under 20 agli ultimi Mondiali di categoria in Argentina, ormai in via di definizione. Una campagna trasferimenti che legittima fin qui le ambizioni di vertice nella prossima stagione calcistica del club targato City Football Group , che si prefigge di competere per la promozione in Serie A nel prossimo torneo cadetto. L'ec ds di Torino, Spal, Venezia e Palermo, tra le altre Fabio Lupo, si è espresso in merito alle mosse di mercato della società siciliana nel corso di un'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

"Il calciomercato del Palermo è stato fin qui pensato e dipanato in maniera eccellente. Strategia mirata, mosse ambiziose ed oculate, innesti di qualità per elevare cifra tecnica e gamma di opzioni in una buona intelaiatura di base. Un mix perfetto di big della categoria, che portano in dote esperienza, qualità ed una mentalità vincente, e giovani prospetti di altissimo lignaggio. Due pilastri come Lucioni e Ceccaroni, che conosco molto bene, sono elementi che forniscono garanzie assolute per continuità e qualità di rendimento. Due senatori che daranno un contributo notevole, assicurando riferimenti e solidità a tutta la retroguardia. Insigne e Mancuso non si discutono, con le rispettive qualità hanno sempre fatto questa categoria da protagonisti ad ottimi livelli. Deplanches e Vasic sono due prospetti di grande talento, lo dimostra il fatto che il Palermo ha anticipato e sbaragliato per il oro acquisto club importanti, anche di categoria superiore. Matteo Prati, se davvero dovesse approdare alla corte di Corini a breve come probabile, lo conosco benissimo ed è un centrocampista moderno, versatile e di grandissima qualità sul piano tecnico. Già a Ravenna lo presi in qualità di direttore sportivo della Spal quando aveva diciannove anni, certo che avrebbe avuto un futuro importante e radioso. Le conferme di Brunori e Soleri, il rilancio di Di Mariano e Stulac, senza dimenticare Segre, Saric e tanti altri profili che hanno già mostrato il loro valore con questa maglia. Morutan? Parliamo di un giocatore molto importante, con qualità da categoria superiore. Già l'anno scorso in Serie B con la maglia del Pisa ha dimostrato di come con il suo talento e la sua duttilità sul fronte offensivo possa davvero spostare gli equilibri, risultando decisivo in sede di rifinitura e finalizzazione. Classico trequartista da rombo o da 4-2-3-1, che ha tecnica, rapidità e tratta splendidamente la sfera. Sa fraseggiare e giocare sullo stretto, ha tempi di inserimento e può benissimo fare anche l'esterno del tridente a destra in un 4-3-3. Se dovesse arrivare sarebbe un grande colpo per la B. Investimenti importanti che legittimano l'ambizione del Palermo di competere per il salto di categoria. Rivali per la corsa alla Serie A? Cremonese, Sampdoria, Bari, Parma, Venezia. Tutte squadre di grande tradizione che stanno allestendo organici altrettanto importanti. Il Palermo può certamente recitare da protagonista, cifra tecnica e unione di tutte le componenti in seno all'ambiente possono fare la differenza, al netto dei valori tecnici. Bisognerà essere bravi a gestire con raziocinio ed equilibrio le fasi della stagione, senza perdere mai di vista linearità ed obiettivi anche nei momenti più complicati."