Sassuolo, l’ad Carnevali su Matteo Prati: “Richiesta economica troppo elevata”

Matteo Prati è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo. Dopo un ottimo campionato disputato in Serie B con la maglia della Spal, nonostante la retrocessione in Lega Pro, ed il Mondiale Under 20 da protagonista con la Nazionale italiana, sono diversi i club che hanno messo nel mirino il talentuoso playmaker classe 2003. Da una parte Cagliari e Sassuolo in Serie A, con la società sarda da giorni in pressing sul calciatore originario di Ravenna, dall'altra il Palermo in Serie B. In gioco il futuro di uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano che - salvo inattesi colpi di scena - vestirà la maglia rosanero nella stagione 2023/2024.