Calciomercato Palermo, ok per Matteo Prati: accordo trovato con la SPAL. I dettagli

Ambizione, progettualità e lungimiranza. Ingredienti preziosi per sviluppare un'idea e inseguire un obiettivo. Dopo aver gettato le basi nella scorsa stagione agonistica, il Palermo targato City Football Group ripartirà da Eugenio Corini. Nell'appena trascorsa Serie B il tecnico ha chiuso al nono posto, sfiorando i playoff sfumati per un solo punto negli ultimi minuti della partita contro il Brescia. Il club lavora su più fronti per alzare l'asticella con lo scopo di affrontare da protagonista un campionato di vertice. Esperienza, carisma e qualità tecniche come presupposti di base per ricercare quei tasselli che possano risultare funzionali al credo tattico del tecnico originario di Bagnolo Mella. Quest'ultimo è protagonista di un continuo confronto con il ds Leandro Rinaudo e con il consulente tecnico del CFG Riccardo Bigon.