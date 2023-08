Calciomercato Palermo, blitz Morutan: Konyaspor tenta sorpasso. Situazione e scenari

Palermo che prova a vincere la concorrenza serrata del Konyaspor per il trequartista del Galatasaray, Olimpiu Morutan. Ore decisive per conoscere il futuro del classe 1999, ex Pisa.

Il Palermo cambia marcia ed aumenta la velocità di crociera. Dalle tre alle quattro pedine ancora da innestare in organico per elevare cifra tecnica e personalità della squadra, mentre contestualmente urge sfoltire la lista over ultimando le cessioni dei calciatori che non rientrano nel progetto di Eugenio Corini. Esterno mancino basso, mezzala dalla spiccata propensione offensiva, attaccante esterno duttile e performante che alzi l'asticella nel reparto avanzato. Ultime ore monopolizzate dal forte e concreto interessamento del club rosanero per Olimpiu Morutan, talentuoso jolly offensivo il cui cartellino è di proprietà del Galatasaray. Il classe 1999 ha già fattivamente dimostrato sul rettangolo verde di poter spostare gli equilibri nel torneo cadetto. Con la maglia del Pisa, il fantasista già nel giro della Nazionale rumena, si è reso protagonista di un'ottima stagione, firmando sei reti e confezionando ben otto assist vincenti. Trequartista dotato di passo e sopraffina tecnica individuale, impiegabile da elastico di un classico rombo o nel cuore di un tridente nel 4-2-3-1. Abile in sede di rifinitura, al contempo risoluto in fase di finalizzazione, Morutan ha nella versatilità un notevole valore aggiunto. Il ragazzo può infatti interpretare con buona padronanza il ruolo di estremo di destra del tridente in un 4-3-3, ed i suoi buoni tempi di inserimento gli consentono anche di agire da intermedio d'assalto in zona nevralgica. Elemento di notevole caratura, per qualità tecniche, duttilità tattica e personalità.