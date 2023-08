Coppa Italia 2023/2024, le probabili formazioni di Cagliari-Palermo

La sfida Cagliari-Palermo è in programma sabato sera all'Unipol Domus: ecco le probabili scelte di Claudio Ranieri ed Eugenio Corini (in aggiornamento).

Primo impegno ufficiale per la squadra di Eugenio Corini. Sabato 12 agosto alle ore 21:15, all'Unipol Domus, il Palermo affronterà il Cagliari nel match valevole per i Trentaduesimi della Coppa Italia 2023/2024. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo le cinque amichevoli andate in scena durante il ritiro estivo pre-campionato. Due vittorie contro la Bassa Anaunia ed il Trento, due pareggi contro Bologna e Legnago ed una sconfitta contro la Virtus Verona: questo il bilancio dei test disputati dalla compagine siciliana in Trentino Alto Adige.