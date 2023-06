Serie B, fiato sospeso a Lecco per l’iscrizione. Si complica il futuro della Reggina

Il Brescia ed il Perugia monitorano le situazioni complicate in casa Lecco e Reggina. La scadenza per le iscrizioni in Serie B si avvicina.

Dopo la straordinaria cavalcata ai playoff di Serie C culminata con la doppia vittoria in finale contro il Foggia, i festeggiamenti del Lecco sono stati presto strozzati dal rischio di una possibile richiesta di iscrizione respinta a causa delle inadempienze del proprio impianto "Rigamonti-Celli". Il Lecco ha presentato tutti i documenti necessari per l'iscrizione al prossimo campionato cadetto, salvo uno: l'indicazione dello stadio dove disputare le gare interne. Il club lombardo, dunque, ha dovuto indicare un altro impianto. Lo stadio individuato è stato, in extremis, l'Euganeo di Padova. Tuttavia, al momento dell'iscrizione, il Lecco aveva ricevuto soltanto l'ok da parte del Comune e del Padova Calcio, ma non quello del Prefetto di Padova, arrivato solo mercoledì. Per questo motivo, il Lecco rischia di restare fuori, con la Lega che non ammette deroghe di alcun tipo. Il presidente della Serie B, Mauro Balata, ha detto che in queste circostanze «si sarebbe dovuta valutare una proroga».