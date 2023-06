Ag. Delle Monache: “Marco tifa Pescara, Zeman ha avuto coraggio” E sulla Sampdoria…

Sul seguito da parte della Sampdoria e di tutto il mondo blucerchiato: "Ci fa molto piacere, è un motivo di grande orgoglio. Parliamo di un ragazzo di diciasette anni, la Sampdoria è stato il primo club che lo ha cercato e ha insistito per assicurarselo superando la concorrenza grazie al Direttore Faggiano. È importante non bruciare le tappe, non creare aspettative eccessive. È un talento, ha i colpi e le carte in regola per diventare un campione ma è fondamentale compiere un passo alla volta, procedere grado per grado. Sbagliare un passetto significherebbe tornare indietro, fare il passo più lungo della gamba potrebbe risultare dannoso. Non a caso cerchiamo di "nascondere" un po' tutto il bene che fa. Ti confermo che il ragazzo è stato seguito e attenzionato da diversi club, del resto è un 2005 reduce da una stagione positiva in Lega Pro a Pescara, realizzando sei reti e fornendo vari assist. È un giocatore che fa divertire e sa infiammare i tifosi. La Sampdoria è però il primo club che lo ha cercato e voluto. A noi interessa far star bene il ragazzo, non creare pressioni eccessive, avere un club e un allenatore che credano in lui. Per un talento proveniente dalla Lega Pro poter giocare in serie B nella Sampdoria sarebbe super importante, il passaggio giusto nel suo percorso di crescita. Marco ha tutte le carte in regola per far bene in blucerchiato".