Pescara, eterno Zeman: rinnovo, pianificazione e il ruolo del ds Delli Carri

4-3-3 il modulo di riferimento. Dalla costruzione dal basso attraverso il portiere fino alle verticalizzazioni immediate dei centrocampisti per gli attaccanti, passando per i tagli verso l'interno degli esterni, le triangolazioni veloci e le sovrapposizioni dei terzini. Collettivo sempre corto, con partecipazione corale e baricentro sbilanciato in avanti. Il talento sempre al centro del progetto: calciatori rivitalizzati e valorizzati al meglio, il cui rendimento è cresciuto esponenzialmente in ruoli e dinamiche tattiche maggiormente inclini alle rispettive qualità. Un Pescara sul pezzo, vivace ed elettrico. Rinsavito nella testa e nello spirito, in perfetta simbiosi con il credo calcistico e concettuale professato dal suo tecnico.