Pescara, Sebastiani conferma Zeman: “Volontà di proseguire insieme” E sul mercato…

"Zeman?C'è la volontà di proseguire insieme. credo che non ci sia alcun problema. Nei prossimi giorni ci vedremo per mettere nero su bianco. Non ho nulla da rimproverargli, posso solo complimentarmi con lui per il buon lavoro svolto da quando è arrivato e per averci portato a un passo dalla finalissima. Abbiamo disputato un ottimo playoff, non dimentichiamo che il Pescara non ha perso nemmeno una delle sei partite giocate. Addirittura siamo stati eliminati ai calci di rigore al termine di due gare in cui siamo andati sempre in vantaggio. Ecco perché l'amarezza non passa facilmente, ma il calcio è così. Ora bisogna resettare e ripartire. Mercato? Merola ha fatto bene qui e ci piacerebbe riaverlo con noi. Rafia? Se avessimo centrato la promozione sarebbe rimasto volentieri con noi. Ha tante richieste, vedremo cosa succederà. Lescano? Ha un altro anno di contratto con noi e a Pescara si trova benissimo. Certo, il mercato è imprevedibile e le situazioni possono cambiare da un momento all'altro. In ogni caso, a parte quella volta a gennaio, non ha mai chiesto di andare via".