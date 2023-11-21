Pescara
Il Presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, è intervenuto ai microfoni di Tg8 per commentare il momento della squadra. IL FUTURO DI VIVARINI E LO SFOGO DOPO LA SCONFITTA DI PALERMO Il numero uno…
Partita Palermo - Pescara in diretta.
Pescara, Desplanches: "Speravo che la trattativa si chiudesse prima. Obiettivi? Non mi pongo limiti"
Sebastiano Desplanches, ex portiere del Palermo, attualmente al Pescara, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di gianlucadimarzio.com: Allenamento terminato da pochi minuti: il fiatone si…
Il Pescara, secondo quanto riportato da TMW, starebbe stringendo per l'arrivo di Luca Caldirola, esperto difensore rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia del Monza. Inoltre, il club…
Dopo la grande cavalcata ai playoff di Serie C con il Pescara, l'artefice massimo della promozione, Silvio Baldini, ha deciso di non continuare il rapporto. Una decisione inaspettata, con il…
Si sono appena conclusi i quarti di finale delle gare dei playoff di Serie C, di seguito i risultati : Vicenza*-Crotone 1-0 Pescara*-Vis Pesaro 2-0 Ternana*-Giana Erminio 2-0 Audace Cerignola*-…
SI sono appena conclusi i primi 45 minuti delle gare dei playoff di Serie C, di seguito i risultati del primo tempo: Vicenza-Crotone 1-0 Pescara-Vis Pesaro 1-0 Ternana-Giana Erminio 0-0 Audace…
Baldini elimina il Catania e accende a Pescara quel fuoco che a Palermo si è spento
"Palermo ha bisogno di passione, ambizione e orgoglio. Tutte cose che non vediamo dai tempi di mister Baldini." Così si concludeva il comunicato della Curva Nord 12, rilasciato nei giorni scorsi a…
Sono terminati i primi 45’ degli ottavi di finale dei Playoff di Serie c , di seguito i risultati: Pescara-Catania 0-0 Feralpisaló-Crotone 1-1 Monopoli-Giana Erminio 0-0 Torres-Atalanta U23 1-0…
Dopo quattro anni, Lancini e Baldini si riuniscono. Il centrale, quest'anno al Novara, è stato acquistato dal Pescara dopo una buona prima parte di stagione. I due ex rosanero cercheranno quindi di…
Gigi Di Biagio, ex giocatore di Roma e Inter, ha espresso il suo forte legame con Pescara, città che considera la sua seconda casa. ### L'AMORE PER PESCARA In un’intervista a margine della Mediolanum…
"Sono curioso anch'io dopo le tre amichevoli fatte". Così Silvio Baldini, intervenuto in conferenza stampa in vista del derby di Coppa Italia Serie C contro il Pineto: "Vi dico la formazione: giocano…
Silvio Baldini ci riprova. Dopo l'impresa calcistica compiuta a Palermo, con l'esaltante cavalcata tra girone di ritorno e playoff che sancì il ritorno del Palermo in Serie B, il tecnico di Massa…
Altro ribaltone tecnico in casa Pescara. Non trova pace la travagliata stagione del club abruzzese, costretta ad interrompere giocoforza il ciclo targato Zdenek Zeman, con il tecnico boemo costretto a…
Il Pescara sta cercando un nuovo allenatore dopo l'addio di Giovanni Bucaro. Le dimissioni sono arrivate dopo una pesante sconfitta contro il Rimini. Il mister palermitano non si è presentato alla…
Zdenek Zeman non è più ufficialmente l'allenatore del Pescara. Il tecnico boemo ha salutato la squadra e ha formalmente presentato le proprie dimissioni. Decisione presa a causa dei recenti problemi…
Domenico Di Carlo, tornato sulla panchina della SPAL, ha presentato la sfida contro un'altra big delusa, il Pescara, come riportato da LoSpallino.com. Ecco le dichiarazioni: Juventus, Brambati: “Crisi…
Il tecnico abruzzese Zdenek Zeman ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Gubbio in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20:45: Catanzaro-Ascoli, Castori: “Dobbiamo dare tutto.
Il Pescara vuole dare continuità all'ultimo successo in casa dell'Arezzo e per farlo deve superare l'ostacolo Sestri Levante. Match in programma questo pomeriggio alle ore 18.30, allo stadio Adriatico…
Il Perugia ieri nel match valido per la ventunesima giornata del girone B di Serie C ha espugnato l'Adriatico di Pescara per 0-1. Nonostante un palo colpito ed un rigore sbaglio da Vergani, la…
Pescara-Perugia 0-1: decide un autogol di Di Pasquale, Zeman ko. La classifica
Il monday night di Serie C si conclude con la vittoria del Perugia sul campo del Pescara. La formazione di Alessandro Formisano ha espugnato per zero a uno lo Stadio Adriatico al culmine di una…
E' tutto pronto per il match tra Pescara e Perugia - valida per la ventunesima giornata del girone B di Lega Pro - in programma questa sera alle ore 20:30, allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia.
Parola a Zdenek Zeman. L'allenatore del Pescara - in sede di conferenza stampa - ha fatto il punto sulle sue condizioni, dopo aver rimediato una pericolosa ischemia transitoria, che gli ha causato un…
Parola a Zdenek Zeman. L'allenatore del Pescara - ai microfoni di Rete 8 - ha commentato la prestazione della sua squadra, impegnata dalle 18.30 nel match valido per il recupero della 14a giornata del…
Pescara a caccia del secondo successo interno consecutivo per diradare definitivamente le nubi di una crisi addensatesi pericolosamente nell'ultimo periodo. Dopo la boccata d'ossigeno nel match di…
Il Pescara cerca i tre punti nel match in programma questa sera contro il Cesena. Alle ore 20:45, allo Stadio "Adriatico Giovanni Cornacchia", andrà in scena la sfida valevole per la quindicesima…
Parola a Zdenek Zeman. L'allenatore del Pescara - intervenuto in sede di conferenza stampa - ha presentato la delicata sfida di questa sera tra il Delfino e il più quotato Cesena di Toscano. Di…
Il Pescara non vince da quattro giornate, dopo di allora tre sconfitte consecutive e un pareggio. Del momento difficile ha parlato Daniele Delli Carri, direttore sportivo degli abruzzesi, ai microfoni…