Pescara, ufficiali le dimissioni di Zeman: al suo posto promosso Bucaro ⚽️ ⚽️ 22 febbraio 2024 - 16:41 22 febbraio

Zdenek Zeman non è più ufficialmente l'allenatore del Pescara. Il tecnico boemo ha salutato la squadra e ha formalmente presentato le proprie dimissioni. Decisione presa a causa dei recenti problemi…