Pescara, Zeman: “Sestri Levante buona squadra, ci metteranno difficoltà. Mercato…”

Il Pescara vuole dare continuità all'ultimo successo in casa dell' Arezzo e per farlo deve superare l'ostacolo Sestri Levante . Match in programma questo pomeriggio alle ore 18.30, allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia . Queste le parole di Zdenek Zeman , tecnico del Delfino , in sede di conferenza stampa.

"Per me loro sono una buona squadra. Giocano molto bene e per fortuna ogni tanto fanno giocare gli avversari. Speriamo possa accadere anche con noi. Il loro mister ha parlato bene di me? Lo posso solo ringraziare. All’andata ci misero in difficoltà. Credo lo faranno anche domani. Io sono contento così. Poi se si può migliorare di sicuro non ci si tira dietro. Mi serve un centravanti? Finché Cuppone è vivo va bene… Per me soluzioni all’interno si trovano, spero di andare avanti così. Non vorrei Cuppone andasse via. A parte i gol sbagliati ma è un giocatore positivo. Ha tanta voglia di fare, forse troppa. Io di lui sono contento".