Pescara, Baldini ci crede: “Posto magico, voglio B e gioco. L’inizio a Palermo…”

Silvio Baldini ci riprova. Dopo l'impresa calcistica compiuta a Palermo, con l'esaltante cavalcata tra girone di ritorno e playoff che sancì il ritorno del Palermo in Serie B, il tecnico di Massa Carrara riparte da Pescara. Tra l'esperienza sulla panchina rosanero e la nuova sfida professionale in riva all'Adriatico due parentesi brevi e decisamente infruttuose alla guida di Perugia e Crotone. Il patron Sebastiani non ha avuto dubbi, con il suo carisma ed il suo calcio, arrembante e propositivo, Silvio Baldini è l'uomo giusto per rilanciare le ambizioni del club abruzzese. Di seguito le dichiarazioni dell'ex allenatore di Empoli e Palermo in sede di conferenza stampa di presentazione.

"Sono davvero contento e felice di iniziare questo percorso. Iniziamo a lavorare per realizzare un sogno. Raggiungeremo il nostro obiettivo attraverso il bel gioco, perché qui c’è il DNA del calcio di qualità e la volontà di ottenere risultati con eleganza. Questo è un posto magico. Gasperini mi raccontò che la squadra fu ripescata in Serie B senza nemmeno un campo di allenamento. Poi, grazie alla magia di Galeone, adottò il gioco a zona e il Pescara divenne una principessa. Le difficoltà ci sono, ma uniamo i nostri sogni e creiamo una sinergia. Vedrete che il sogno si avvererà. Chi è polemico a prescindere non può far parte di questo progetto. Voglio ritrovare qui a Pescara la magia. Voglio giocatori motivati e orgogliosi di vestire la maglia del Pescara. Se ho chiesto giocatori che già mi conoscono? Si, vero. Loro possono aiutare la squadra a trovare quello che chiedo. Ivan Marconi? Non ne parliamo qui, ne parlo nelle riunioni con la società. La rosa attuale? Fatemela allenare prima di dare giudizi. il mio sogno? Riportare il Pescara in B e anche in serie A, non sono ipocrita. La contestazione del pubblico? Sono partito a Palermo contro il Picerno con 3.700 paganti. Le altre partite il Barbera era quasi sempre sold out. Dipende tutto solamente da noi".