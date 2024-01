Pescara, Zeman: “Buona partita, meritavamo di più. Rigore sbagliato brutta cosa”

Il Perugia ieri nel match valido per la ventunesima giornata del girone B di Serie C ha espugnato l'Adriatico di Pescara per 0-1. Nonostante un palo colpito ed un rigore sbaglio da Vergani, la formazione di Formisano è riuscita a reggere l'urto, a restare compatta e vincere la sfida, grazie ad un beffardo autogol di Di Pasquale nei minuti finale della ripresa. Il tecnico del Delfino, Zdenek Zeman, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi in Mixed Zone: "È stata una buona partita, a tratti troppo dura, poi il risultato dipende da chi fa gol. Noi abbiamo sbagliato il rigore, abbiamo preso un palo e poi ci siamo fatti un autogol. Di Pasquale ha fatto bene, peccato solo per il risultato: meritavamo di più. Vince chi fa gol, l’abbiamo fatto noi, ma nella porta sbagliata. Il Perugia è una buona squadra, ma noi potevamo fare meglio nelle conclusioni. Il rigore sbagliato è stato una brutta cosa per noi, lui (Vergani, ndr) di solito tira forte, stavolta ha cambiato e non so perché. Ma aveva fatto una buona partita. Resta il rammarico per aver perso una partita che non meritavamo di perdere. Dagasso? Doveva trovare la posizione, per me ha fatto bene. Sbagliamo ancora tanto, alla squadra dico che la palla deve andare su. A volte invece la giochiamo dietro, ma si vede che non trovano altre soluzioni”.