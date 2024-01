Pescara-Perugia 0-1: decide un autogol di Di Pasquale, Zeman ko. La classifica

Pescara e Perugia si dividono la posta in palio nel match valevole per il posticipo della ventunesima giornata del Girone B di Serie C.

Il monday night di Serie C si conclude con la vittoria del Perugia sul campo del Pescara. La formazione di Alessandro Formisano ha espugnato per zero a uno lo Stadio Adriatico al culmine di una partita equilibrata tra due squadre in piena lotta per un posto ai playoff. A decidere il match uno sfortunato autogol al minuto 93' di Di Pasquale. In pieno recupero espulso Iannoni del Perugia per doppia ammonizione. Ecco come cambia la classifica del Girone B di Serie C al termine della ventunesima giornata.