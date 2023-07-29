Il Perugia ieri nel match valido per la ventunesima giornata del girone B di Serie C ha espugnato l'Adriatico di Pescara per 0-1. Nonostante un palo colpito ed un rigore sbaglio da Vergani, la…
Perugia
Pescara-Perugia 0-1: decide un autogol di Di Pasquale, Zeman ko. La classifica
Il monday night di Serie C si conclude con la vittoria del Perugia sul campo del Pescara. La formazione di Alessandro Formisano ha espugnato per zero a uno lo Stadio Adriatico al culmine di una…
E' tutto pronto per il match tra Pescara e Perugia - valida per la ventunesima giornata del girone B di Lega Pro - in programma questa sera alle ore 20:30, allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia.
Il Perugia non riesce a vincere e per la seconda vittoria di fila ottiene un pareggio contro la Carrarese. Il tecnico degli umbri Francesco Baldini è intervenuto per analizzare il momento della sua…
Terzo posto per il Perugia nel proprio raggruppamento a sole sei distanze dal Cesena capolista. Alla vigilia della sfida contro il Pineto, il tecnico Francesco Baldini è intervenuto in conferenza…
SPAL-Perugia, Baldini: “Noi migliorati, Kouan e Santoro valori aggiunti. Vazquez…” Ottimo momento per il Perugia di Francesco Baldini. La formazione umbra si trova attualmente terza a sei punti dalla…
Al termine della sfida terminata tra Spal e Perugia in programma venerdì 15 settembre alle ore 20:45 al "Paolo Mazza", è intervenuto nella consueta conferenza stampa post-partita il tecnico degli…
Serie C, 3a giornata: Perugia batte SPAL, ok Cesena e Ancona. Gol e show in Rimini-Juventus U23
Inizia la terza giornata del girone B di Serie C. Prima vittoria in campionato per Cesena e Ancona rispettivamente per 1-3 e 1-0. Match pirotecnico quello andato in scena al "Romeo Neri" tra Rimini e…
Sono quattro le partite in programma stasera alle 20.45, venerdì 15 settembre: Ancona-Pineto, Pontedera-Cesena, Rimini-Juventus U23, Spal-Perugia. Sfide valide per la terza giornata del girone B di…
di Anthony Massaro Torna in Serie C una sfida di grande fascino e tradizione. Suggestivo match tra SPAL e Perugia che va in scena nella splendida cornice di uno stadio "Paolo Mazza" che dovrebbe…
Le formazioni ufficiali del match tra Perugia e Pescara, big match della seconda giornata del girone B di Serie C. Di seguito, le scelte di Baldini e Zeman: Pescara-Juventus Next Gen, Zeman: “Contento…
Amarezza e rabbia, dolore e frustrazione, ma anche orgoglio e tanta voglia di ripartire per riportare la Reggina alla dimensione che merita nell'universo del calcio professionistico. Massimo Taibi si…
L'edizione odierna de " La Gazzetta dello Sport" si sofferma sul verdetto emesso dal Consiglio di Stato, ultimo step di un estenuante iter giudiziario che ha fortemente condizionato l'avvio di…
Il verdetto. Prima sentenza da parte del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso del Perugia ammettendo ufficialmente il Lecco in Serie B. “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione…
Giornata focale per il futuro di Lecco, Perugia, Reggina e Brescia. La sentenza odierna del Consiglio di Stato dovrebbe scrivere la parola fine al caos ed annesso ginepraio giudiziario legato alle…
Parola a Francesco Baldini. Il neo allenatore del Perugia - al termine del test amichevole vinto 11-1 contro il Pontevecchio - tra i tanti temi trattati, ha parlato della prestazione della sua squadra…
Fiato sospeso e futuro appeso ad un filo, in vista del Consiglio di Stato del 29 agosto prossimo. Come annunciato dal direttore sportivo, Massimo Taibi, la Reggina riprenderà oggi gli allenamenti al…
Nuova avventura in Serie B per Gregorio Luperini. Il centrocampista classe 1994, che solo un anno fa ha deciso di lasciare Palermo ed il Palermo dopo la promozione conquistata da protagonista per…
L'edizione odierna del "Corriere dell’Umbria" riassume la situazione legata al calciomercato in entrata in casa Palermo. Focus in particolare sul centrocampo. Calciomercato SPAL, futuro Prati: Palermo…
Il Tra del Lazio ha rigettato il ricorso della Reggina avverso all'esclusione dal prossimo campionato di Serie B. Seconda bocciatura dopo quella del Collegio di Garanzia del Coni, nell'ultimo grado…
Un passo verso la definizione dei ranghi del prossimo torneo di Serie B quello della riammissione del Lecco, anche se la Federcalcio ha deciso di aspettare il Consiglio di Stato, ultima tappa della…
Alle ore 15.00 di ieri era fissata l'udienza al Tar del Lazio per i ricorsi della Reggina e del Lecco, inizialmente escluse dal prossimo campionato di Serie B. In ogni caso, quello di mercoledì…
Situazione spinosa in Serie B, a meno di un mese dall'inizio ufficiale del torneo fissato per il 19 agosto, mancano ancora due squadre all'appello, nonostante l'annuncio dei nuovi calendari 2023/24.
L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" ricostruisce i passaggi focali dell'udienza svoltasi ieri al Tar, dove sono stati discussi i ricorsi di Lecco e Reggina avversi all'esclusione di…
Crocevia fondamentale per la definitiva composizione del lotto delle squadre partecipanti al prossimo campionato di Serie B. Si è svolta oggi al Tar del Lazio, l'udienza per la trattazione collegiale…
Aria di derby in Umbria. Il Perugia è prossimo al ritorno in Serie B nonostante la retrocessione sul campo nella passata stagione, dal momento che il ricorso dei biancorossi ai danni del Lecco è stato…
Giorni bollenti di questa estate 2023. L'inizio ufficiale della prossima Serie B fissato al 18-19-20 agosto resta ancora un'incognita dato il polverone alzatosi sulle iscrizioni al prossimo…