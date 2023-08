Perugia, Baldini: “Santoro ha una trattativa importante, vuole partire. Il gruppo…”

Le dichiarazioni di Francesco Baldini, tecnico del Perugia, reduce dal successo della sua squadra per 11-1 sul Pontevecchio in amichevole

"La professionalità dei ragazzi, a prescindere da quelli che hanno situazioni di mercato, è stata sempre di alto livello. Abbiamo avuto dei momenti di difficoltà all'inizio ma poi, il lavoro che abbiamo proposto con il mio staff ha appassionato tutti e ora abbiamo un gruppo che ha cambiato umore. Santoro ha una trattativa importante e, in maniera molto onesta, ha manifestato fin dal primo giorno la volontà di partire in caso di richieste. Come ho fatto con Luperini, non mi sembrava il caso di portarlo qui a giocare oggi, anche se si è sempre allenato al massimo".