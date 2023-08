Serie B, Gazzetta dello Sport: “Lecco e Brescia pronte, proroga mercato. Reggina…”

L'edizione odierna de " La Gazzetta dello Sport" si sofferma sul verdetto emesso dal Consiglio di Stato, ultimo step di un estenuante iter giudiziario che ha fortemente condizionato l'avvio di stagione della Serie B 2023-2024. Caos iscrizioni, presunte inadempienze amministrative, scadenze non rispettate, tempi burocratici e rispetto dei parametri normativi, in un costante sovrapporsi di contese legali dipanate tra aule di giustizia sportiva ed ordinaria. La sentenza del Consiglio di Stato stabilisce che saranno Brescia e Lecco i club aventi diritto a partecipare al torneo cadetto già in corso di svolgimento. Bocciati i ricorsi di Perugia, Foggia e Reggina e spinosa vicenda che dovrebbe aver scritto la parola fine. Pugliesi e Umbri giocheranno in Serie C, il club calabrese ripartirà dalla Serie D, anche per la Casertana ripescaggio in Lega Pro. Nel focus di approfondimento la rosea illustra nel dettaglio tecnicismi giudiziari e passaggi normativi che hanno portato i giudici ad emettere questa sentenza, sottolineandone l'immediata ripercussione sulle vicende strettamente di campo. Club lombardi subito in campo, domenica prossima per l'esordio in campionato. Brescia che sfida il Cosenza, Lecco che ospiterà a Padova il Catanzaro, vera rivelazione di questo avvio di torneo. Concessa una proroga di otto giorni sul termine della scadenza della essione estiva di calciomercato ad entrambe le società, al finedi potenziare e completare i rispettivi organici ora che hanno la certezza del campionato di pertinenza nella stagione 2023-2024. Proroga valida solo per il mercato italiano e non estendibili all'acquisto di calciatori tesserati con club di federazioni estere. Il noto quotidiano sportivo nazionale riporta anche le durissime dichiarazioni del ds della Reggina, Massimo Taibi: " Era una storia già segnata. Gli alti vertici del calcio ci avevano già segnati, per ammazzarci". Ripescaggio delle rondinelle in cadetteria, accolto ovviamente con gioia da Laura Castelletti, sindaca di Brescia: "Accolgo la notizia con grande piacere. L’auspicio è che possa essere un nuovo punto di partenza per tutti"