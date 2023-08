Reggina, Taibi al Consiglio di Stato: “Fiduciosi per la B. Faccio squadra in 3 giorni”

Giornata focale per il futuro di Lecco, Perugia, Reggina e Brescia. La sentenza odierna del Consiglio di Stato dovrebbe scrivere la parola fine al caos ed annesso ginepraio giudiziario legato alle iscrizioni al campionato di Serie B 2023-2024. Una sequela di sentenze, ricorsi, udienze e schermaglie legali, dichiarazioni aspre e polemiche senza soluzione di continuità. La Reggina, nonostante le tormentate vicissitudini societarie, la messa in mora da parte dei calciatori e mille incognite sul proprio futuro, mantiene ancora la speranza di poter ribaltare totalmente gli scenari in questo ultimo atto. Ricorso del club amaranto avverso all'esclusione dal campionato di Serie B già rigettato da Collegio di garanzia del Coni e Tar del Lazio, ma traspare ottimismo e fiducia dalle parole del direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, oggi presente a Roma al fianco dei numerosi tifosi della squadra. Di seguito le dichiarazioni del dirigente nativo di Palermo, rimasto unico polo manageriale di riferimento in una situazione critica e surreale per tesserati e dipendenti del sodalizio calabrese, interfaccia e mastice che non si è mai tirato indietro anche nei frangenti di assoluta difficoltà sul piano psicologico e della gestione di una vicenda dai contorni davvero spinosi.

Di seguito le dichiarazioni di Taibi riportate dal portale Strettoweb: “Oggi è una giornata importantissima per la Reggina e quindi dobbiamo concentrarci tutti sulla giornata di oggi, stare uniti ed evitare polemiche. Io credo che Cannizzaro, Brunetti e Versace hanno fatto un grande lavoro per il bene della città. Non stiamo dietro alle chiacchiere che sono uscite ma seguiamo l’unica cosa che oggi ci tiene tutti in ansia. Siamo tutti qui a Roma e speriamo nell’esito positivo. Dopo il responso possiamo fare tutti i ragionamenti del caso. Oggi, almeno oggi, evitiamo polemiche e scontri perché non è il momento né di polemizzare né di parlare. Ribadisco che tutti hanno fatto un grande lavoro per la città fino ad oggi. Adesso concentriamoci soltanto sul Consiglio di Stato: dopo la sentenza, spero positiva, ci sarà tutto il tempo per polemizzare. Reggio e la Reggina oggi hanno bisogno solo di unità, si sta giocando il futuro della città e siamo concentrati soltanto a vincere. Allestire un organico competitivo per la B in caso diriammissione della Reggina al torneo cadetto? Ci sarà poco tempo - chiosa il direttore sportivo del club calabrese - ma non sarà difficile. Avremo modo di fare tutto, in due tre giorni faremo quello che di solito si fa in due tre mesi, ma non mi preoccupa questo. E’ un problema che spero proprio di avere da stasera. Sono pronto“.