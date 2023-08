Caos Serie B, Reggina si allena al Sant’Agata: Franceschini guida gruppo, Barillà…

Fiato sospeso e futuro appeso ad un filo, in vista del Consiglio di Stato del 29 agosto prossimo. Come annunciato dal direttore sportivo, Massimo Taibi, la Reggina riprenderà oggi gli allenamenti al Centro Sportivo Sant'Agata. Situazione a dir poco critica quella della società calabrese, esclusa dalla Serie B e i cui ricorsi prima al Collegio di Garanzia del Coni, quindi al Tar del Lazio, sono stati entrambi rigettati, confermando l'amaro ed originario verdetto. Un iter tormentato e nebuloso, tra giustizia sportiva ed ordinaria, una vacatio societaria desolante per tesserati e dipendenti nella cessione delle quote da Saladini a Manuele Ilari, che ha recentemente presentato le dimissioni annunciando a sua volta la volontà di cedere a nuovi potenziali investitori. Giorni difficili e surreali per calciatori, componenti dello staff e maestranze, che hanno vissuto una situazione logistica precaria e non hanno avuto alcuna figura di riferimento in seno alla società, se si eccettua il ds palermitano Massimo Taibi, che ha cercato di fare da mastice e metterci la faccia, in una situazione davvero ardua da gestire. La messa in mora da parte dei calciatori, l'ultimo flebile appiglio di riammissione in Serie B da giocarsi nel Consiglio di Stato. Intanto la ripres adegli allenamenti in data odierna, con circa venti tesserati che risponderanno alla convocazione, guidati da Ivan Franceschini, tecnico della Primavera amaranto nella scorsa stagione. Ad implementare il gruppo, come riferisce TifoReggina.it, oltre a Gaetano Ungaro, Massimo Macrì e Antonio Liuzzo in qualità di membri dello staff tecnico, vi sarà anche Antonino Barillà, centrocampista classe '88 attualmente svincolato ex giocatore della Reggina e nativo proprio di Reggio Calabria.