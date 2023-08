Reggina, Taibi crede nella Serie B: “Riprendono allenamenti, siamo in 20. Rivas…”

Calvario senza fine per la Reggina, ad oggi esclusa dal campionato di Serie B 2023-2024, dopo le sentenze di Collegio di Garanzia del Coni e Tar del Lazio, messa in mora dai propri calciatori, con un nuovo proprietario in pectore, Manuele Ilari che ha già rassegnato le proprie dimissioni e si è detto disposto a cedere le quote societarie ad altri investitori. Scenari nebulosi e indecifrabili, almeno fino al 29 agosto, quando il Consiglio di Stato dovrebbe scrivere la parola fine, in un senso o nell'altro, alla spinosa vicenda. Ultimo step ed ultimo appiglio per le residue chances di riammissione nel torneo cadetto del club amaranto. Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, unico polo di riferimento dirigenziale che ci ha messo faccia, cuore ed anima, in questo caotico frangente di incertezza e vacatio societaria, continua a crederci, come ribadisce ai microfoni di Citynow.