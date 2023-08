Reggina, Saladini: “Sono preoccupato. Ceduto il club, i presupposti erano diversi…”

“Sono preoccupato per come stanno andando le cose dopo la cessione, i presupposti erano completamente diversi. Ho ceduto il club a un fondo che mi aveva dato ampie garanzie di impegno e di risorse concrete. Da quel momento il mio ruolo si è concluso. Bisogna rimanere uniti per giocare la partita del 29 agosto. Tutte le forze istituzionali, politiche, imprenditoriali e professionali di Reggio devono spendersi per questo. La Reggina non è solo calcio. A giugno dell’anno scorso nessuno si è fatto avanti per salvare il club. Ho trovato risorse, preparandomi a rinunce personali, per salvare la società. Mi sono però reso conto che serve una cultura specifica per fare l’imprenditore in un settore che ha regole particolari. A malincuore e da appassionato ho capito che, forse, il mondo del calcio non fa per me.Ho avviato le trattative per finalizzare la vendita della società. Serviva riservatezza, qualsiasi commento o intervento poteva pregiudicare questa fase che era essenziale per dare un futuro al club. Poi, dal 5 luglio non avevo più alcun titolo. Nella Reggina c’erano professionisti che conoscono molto meglio di me il mondo del calcio. A partire dal consiglio di amministrazione, per passare per tutte le straordinarie risorse di organizzazione e comunicazione, fino al direttore sportivo e al mister con il suo staff”.