Caos Reggina, i calciatori non riprenderanno ad allenarsi. Possibile messa in mora

Lo scorso giovedì è arrivato il responso del TAR del Lazio: Lecco in Serie B, Reggina bocciata. Una mazzata per il club amaranto, che adesso continuerà la battaglia legale fino al Consiglio di Stato. Diversi i calciatori che, in caso di nuova bocciatura, resterebbero svincolati e potrebbero accasarsi a zero altrove. In ogni caso, per quanto riguarda i giocatori, la decisione sembra ormai essere stata presa.