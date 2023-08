LIVE TRENTO-PALERMO: CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING

In programma alle ore 16:30 allo stadio "Briamasco" l'amichevole tra il Palermo e il Trento di Bruno Tedino.

E' il giorno di Trento-Palermo. Alle ore 16:30, allo Stadio "Briamasco" di Trento, andrà in scena la quinta amichevole che vedrà protagonista la squadra di Eugenio Corini dopo i test contro Bassa Anaunia, Virtus Verona, Bologna e Legnago. Matteo Brunori e compagni, dunque, affronteranno il Trento dell'ex rosanero Bruno Tedino, club militante in Serie C.