Palermo, ultima di ritiro: ecco il Trento di Tedino, dalla bancarotta alla Serie C

Il match del "Briamasco" sarà un nodo importante per entrambe le compagini impegnate. Dopo il pareggio opaco contro il Legnago, il Palermo deve dimostrare di esser pronto per la nuova stagione. Dai dettami di Eugenio Corini, con il nuovo 4-3-3, all'integrazione dei nuovi che finora non hanno brillato. Banco di prova da non sottovalutare quindi per i rosanero, ma in egual modo per i gialloblu di Tedino.

La storia - recente - del Trento è come una montagna russa, ma con tanti bassi e pochi alti. Adesso però si sta costruendo una solida realtà, per provare la scalata "alla Sudtirol". Due fallimenti negli ultimi vent'anni: prima nel 2004, quando ripartirà dalla Serie D, poi nel 2014. Caso di bancarotta, la giustizia ha fatto il suo corso ed il Trento sprofonda in promozione. Nel 2019/20 inizia la svolta, primo posto in eccellenza e ritorno in Serie D. La stagione successiva il secondo salto, una promozione in Serie C che mancava dal 2002.

La prima tra i professionisti dopo anni bui è dura, la salvezza arriva dopo i combattuti playout. In quell'annata ritorna il derby con il Sudtirol, storica battaglia tra i due maggiori club della regione (quinto precedente della storia). Mentre i gialloblu combattono per mantenere la categoria, i fratelli tirolesi festeggiano il primo posto e la storica promozione in Serie B. La scorsa stagione si parte male, il tecnico Lorenzo D'Anna, ex Chievo e condottiero della salvezza, fatica. La dirigenza si affida all'esperienza di Bruno Tedino, vecchia conoscenza del popolo rosanero in B. Da lì la situazione migliora sensibilmente, a fine anno il Trento è salvo senza passare dai playout.

Al fischio finale al "Briamasco", il Palermo si concentrerà sulla gara di Cagliari in primis, poi sulla prima di Serie B contro il Bari. Per il Trento continuerà la preparazione: l'inizio ufficiale della Serie C è previsto per il 3 settembre, ma le bagarre nei tribunali non danno tregua. Gli uomini di Tedino avranno quindi in programma un'ultima, lussuosa, amichevole. Nel centro sportivo di Milanello, mercoledì 9 agosto, sarà Milan-Trento, a porte chiuse.