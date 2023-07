Palermo, ultimo test col Trento di Tedino: info per i tifosi diretti al “Briamasco”

L'edizione odierna de la "Repubblica" rende note alcune informazioni per i supporters rosanero pronti a recarsi all'impianto di Trento. In primo luogo saranno due i settori dello stadio aperti per i tifosi delle due squadre, i locali saranno sistemati in tribuna nord mentre i rosanero in tribuna sud. Il costo del biglietto per accedere al "Briamasco" sarà di 5 euro, con un'agevolazione per gli under 14 (3 euro). I tagliandi si possono acquistare sul circuito “Viva-Ticket”. Il giorno della partita, invece, sarà aperto il botteghino della tribuna-nord, a partire dalle 14.