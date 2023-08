Cagliari-Palermo, info biglietti: vendita libera dal 5 agosto, settore ospiti…

Come comunicato dal sito ufficiale del Cagliari, i biglietti per assistere al match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, tra la compagine di Ranieri e la squadra di Corini, in programma sabato 12 agosto all'Unipol Domus Arena con inizio alle 21.15, saranno in vendita da giovedì 3 agosto, data odierna, in prelazione per gli abbonati. La vendita libera invece partirà sabato 5 agosto dalle ore 10. Come si legge su Cagliaricalcio.com, i tagliandi potranno essere acquistati online sul circuito Ticketone oltre che nelle ricevitorie autorizzate, solo il venerdì presso il ticket service sito in piazza l'Unione Sarda (9-13 e 16-20). Il giorno del match sarà possibile per i tifosi acquistare il biglietto presso il botteghino dello stadio dalle 17.15 alle 21.15, in relazione alla disponibilità dei posti.