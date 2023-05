Cagliari-Palermo gara a rischio per l’Onms: tutte le disposizioni

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito ufficiale, ha emesso una serie di disposizioni per gli ospiti in merito alla gara tra Cagliari-Palermo, valida per la 36esima giornata di Serie B, in programma sabato 13 maggio alle ore 14:00. Il match tra i sardi e i rosanero è, infatti, considerata ad alto rischio.