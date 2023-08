Cagliari Como 2-1, allo scadere ci pensa Viola: Ranieri vittorioso in amichevole

Prosegue la preparazione del Cagliari agli ordini di Claudio Ranieri , in vista dell'esordio ufficiale nella nuova stagione: i rossoblu affronteranno il Palermo nel primo turno di Coppa Italia. Penultima amichevole del ritiro in Valle d'Aosta per Lapadula e compagni. Allo stadio Brunod di Chatillon, la compagine rossoblu trova la vittoria contro il Como .

Subito Cagliari pericoloso con la girata di Pavoletti, che testa i riflessi del portiere comasco Semper. Dopo un altro paio di occasioni, i rossoblu passano in vantaggio con il giovane Lella. Prima palla gol anche per il Como al minuto 43', gran conclusione di Iovine parata egregiamente da Scuffet. Nella ripresa il nuovo entrato Shomurodov ha l'occasione del raddoppio per i sardi, ma spreca tutto davanti a Semper da ottima posizione. All'ora di gioco arriva il pari dei lariani: incomprensione fra Altare e Scuffet, ne approfitta Blanco che sigla l'1-1. Al novantesimo arriva la beffa per il Como, calcio di rigore concesso al Cagliari e trasformato alla perfezione dallo specialista Nicolas Viola.