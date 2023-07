Coppa Italia, Cagliari-Palermo: Corini vs Ranieri all’Unipol Domus Arena il 12 agosto

Cagliari-Palermo all'Unipol Domus Arena sabato 12 agosto alle 21,15: l'avventura in Coppa Italia per Corini parte dalla Sardegna. Sida contro la squadra di Ranieri valida per i trentaduesimi di finale della competizione

La stagione ufficiale del Palermo di Corini partirà dalla Sardegna. Reso noto infatti il tabellone ufficiale della Coppa Italia Frecciarossa 2023-3024. Prestigioso derby delle isole, calido per i trentaduesimi di finale della competizione, per la compagine rosanero all'esordio. Sabato 12 afoto, con inizio alle 21.15, alla Unipol Domus Arena, il Palermo sfiderà infatti il Cagliari di Claudio Ranieri, appena promosso in Serie a dopo il successo nella doppia finale playoff contro il Bari nello scorso torneo di Serie B. La gara godrà di copertura televisiva in chiaro: sarà possibile seguire il match in diretta su Italia 1.