Cagliari, Ranieri: “Voglio esperienza in difesa. Primo anno, salvezza”

Il Cagliari è tornato in Serie A dopo un solo anno di purgatorio. I sardi, dopo una partenza in sordina, hanno scalato la classifica e conquistato un'ottima posizione per i playoff. Nel mini-torneo promozione, la compagine di Claudio Ranieri ha superato il Bari in finale nel doppio appuntamento. Il tecnico del Cagliari è intervenuto nella prima conferenza stampa stagionale, direttamente dal ritiro. Ecco le sue dichiarazioni:

"Totalmente un’altra storia, sono ricordi e ora abbiamo un’altra da scrivere. Non sarà facile, ci proviamo. Mi sembra che il calendario non è stato così benevolo con noi, c’è da stare compatti, uniti tutti quanti perché vogliamo mantenere questa squadra in Serie A. I ragazzi stanno bene, stanno assimilando ma andiamo per gradi. Ci saranno giovani e meno giovani, soprattutto in attacco cercheremo di mettere carne al fuoco, il mix sarà di giocatori esperti e non, giocatori che sappiano lottare fino in fondo e attaccati alla maglia. Quelli che vengono devono adattarsi a questo spirito che lo zoccolo duro ha; mi auguro di avere tutti i giocatori, non guardo l’età, quanto guadagnano e cercherò di mettere sempre i migliori. Voglio un giocatore esperto in difesa, in Serie A non puoi chiudere un occhio. Io ho sempre voglio di sognare, il primo anno, salvezza: sarò un martello pneumatico, speriamo di prendere al più presto perchè voglio provarli nelle amichevoli."