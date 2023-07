Calciomercato Cagliari, ok per Shomurodov: accordo trovato con la Roma. I dettagli

Il Cagliari ha chiuso un altro colpo importante in sede di calciomercato estivo: in arrivo dalla Roma Eldor Azamat o'g'li Shomurodov

Cagliari scatenato sul fronte calciomercato . Il direttore sportivo rossoblù, Nereo Bonato , lavora di concerto con il suo staff per rinforzare la squadra a disposizione di Claudio Ranieri . Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Jankto , Scuffet , Augello e Sulemana , il ds continua a premere il piede sull'acceleratore per chiudere diverse operazioni in entrata che alzerebbero sensibilmente la cifra tecnica e la soglia dell'esperienza in seno all'organico sardo.

Stando a quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com", la trattativa per l'approdo di Eldor Shomurodov in rossoblù sarebbe in dirittura d'arrivo. Maturo attaccante classe 1995 che nell'ultima stagione agonistica ha indossato per sei mesi la maglia dello Spezia, collezionando sedici presenze e mettendo a segno un gol e due assist (di cui uno nello spareggio salvezza). In passato Shomurodov ha giocato anche nel Genoa, dove ha realizzato un totale di trentuno apparizioni e otto gol. È vicina, dunque, la fumata bianca con la Roma per il primo rinforzo nel reparto offensivo a disposizione di Ranieri.