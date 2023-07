Calciomercato Catanzaro, tentativo per l’ex Palermo Viola dal Cagliari

Il Catanzaro ci prova per l'ex Palermo Nicolas Viola, centrocampista attualmente in forza al Cagliari. I dettagli

Il neopromosso Catanzaro vuole essere protagonista nel nuovo campionato di Serie B, che mancava ai giallorossi da circa quindici anni. Diversi profili sondati per il calciomercato dal club calabrese, uno in particolare potrebbe far la differenza in cadetteria.