Cagliari-Palermo: rosa prepareranno a Veronello match Coppa Italia. I dettagli

Il Palermo ha ufficializzato il programma di lavoro della squadra subito dopo il termine del ritiro estivo a Pinzolo. Il test amichevole del 4 agosto, contro il Trento di Bruno Tedino, chiuderà la preparazione della squadra di Corini. Dopo i due giorni di riposo previsti nel weekend, il 5 e 6 agosto, la compagine rosanero si ritroverà lunedì 7 del corrente mese a Veronello. Sede già del pre-ritiro di Brunori e compagni. il centro sportivo Veronello Resort di Calmasino sarà base e quartier generale del Palermo nella settimana che precederà il primo impegno ufficiale della stagione. Sabato 12 agosto, infatti, il Palermo sarà di scena in Coppa Italia all'Unipol Domus Arena di Cagliari per sfidare la formazione sarda di Claudio Ranieri reduce dalla promozione in Serie A. Un assetto organizzativo e logistico che era stato tarato in funzione della sfida con l'avversario originariamente designato in tabellone, ovvero lo Spezia con match che era previsto a Cesena l'undici agosto, che il club ha ritenuto opportuno confermare nonostante il cambio di avversario in tabellone. La squadra raggiungerà Cagliari con un volo charter nella giornata precedente al match contro la compagine sarda. Di seguito la nota diramata dal club rosanero sui propri canali ufficiali.